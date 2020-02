10 tips til vesterålinger som vil være mer klimavennlige

Sortland

Det har vært mye snakk om klimaskam det siste året: Man skal skamme seg hvis man flyr, hvis man spiser kjøtt, ja, til og med hvis man kjører bil. Det vil si, det er ikke klimaforkjempere som har snakket om dette. De som har snakket om skam er de som vil gjøre et poeng av at de definitivt ikke vil begrense seg i det hele tatt. Etter min mening er det en bevisst avsporing å snakke om skam. Det handler nemlig om enkelt måtehold og litt samvittighet. Avisene er fulle av gode råd, men de er ofte ganske hysteriske, så her er mine ti hverdagsråd for å berge kloden:

1. Sett deg ned og bruk en time på å tenke på klimakatastrofen vi står overfor. Har du tenkt gjennom hvor ille det blir? Det er veldig naturlig å la være å tenke på ting som er skremmende og som vi føler oss maktesløse overfor, men å overvinne den tendensen er det aller viktigste du kan gjøre. Når du klarer å kjenne på hvor alvorlig dette er, vil trangen til å handle komme av seg selv.

2. Aksepter at litt er bedre enn ingenting. Det er veldig lett å slå ut med hendene og si at det ikke spiller noen rolle hva du gjør, for i Kina er det så mange kullkraftverk, men dette er unnvikelsesadferd. Litt er bedre enn ingenting. Hver eneste en av oss som tar grep, er med på kutte utslipp, men langt viktigere – vi er med på å endre det politiske landskapet. Til slutt må Norge endre retning, og vi bokser i en mye tyngre vektklasse internasjonalt enn folketallet skulle tilsi. Hvis Norge hever stemmen, blir vi hørt internasjonalt.

3. At litt er bedre enn ingenting betyr at du skal ha en god følelse når du kutter utslippene dine litt, selv om det er langt igjen. Begynn med det som er verst: Fly litt mindre, hvis du kan. Ja, Widerøe er bussen vår, men veldig mange av oss er ikke egentlig nødt til å fly så mye som vi gjør. Kan du feriere i Danmark, i stedet for Thailand? Da sparer du de årlige utslippene til tre mennesker i en fattigere del av verden. Ja, vi er få her i landet, men vi har helt vanvittige utslipp, så vi tilsvarer en haug med folk andre steder.

4. Spis litt mindre kjøtt. Nei, vi skal ikke slutte å spise kjøtt, og vi trenger definitivt bøndene våre! Men: På syttitallet da jeg vokste opp, spiste vi kjøtt én gang i uka. Var det krise? Nei, det var et sunt, godt og klimavennlig kosthold med masse fisk og grønnsaker, som tilfeldigvis også senket risikoen for kreft og hjerte-/karsykdommer. Litt mindre kjøtt er bra for helsa, og hvis det kjøttet du kutter er importert, er det ekstremt bra for klimaet også. Biff fra Sør-Amerika? Spis heller fårikål av Vesterålslam.

5. Transportsektoren vår står for cirka en tredjedel av utslippene våre, og er den sektoren det kanskje er enklest å kutte. Bilen er nemlig en stor utslippskilde, men før du spør: Nei, du skal ikke begynne å sykle ti mil på jobb, kutte sosialt samvær, eller stå fire timer i striregn og vente på bussen som aldri kommer. Men du kan la være å kjøre mellom butikkene i Sortland sentrum, du kan kutte ned på ren kosekjøring, og du kan kanskje vurdere en elektrisk eller hybrid neste gang du skifter bil? Litt er bedre enn ingenting!

6. Bruk mindre strøm, og kast mindre mat. Det finnes enkle og billige systemer for å skru ned varmen i huset om natta og mens du er på jobb. Skaff det et slikt, bruk mindre strøm, og spar klimagassutslipp. Venn deg også til å kjøpe og lage passelig med mat, for vi kaster enorme mengder i Norge, og all den maten har en karbonkostnad. Minsk matsvinnet, det er bra for klimaet!

7. Faktisk har alt som lages her i verden en karbonkostnad. Enten det er kaffe som fraktes jorda rundt for å traktes i Norge, eller det er nytt bestikk som kommer fra en kraftkrevende stålproduksjon. Hold et halvt øye med akkurat dette. Det finnes noen tommelfingerregler: Kjøp lokalt, eller i alle fall norsk. Kjøp naturprodukter, ikke plast. Kjøp ikke mer enn du trenger. Kjøp kvalitet. Kutt ned på ren shopping, altså handling bare for gleden av å kjøpe noe nytt.

8. Tilbring mer tid ute, og med familie og venner. De fleste har venner og/eller familie i nærheten, og samvær er gratis. Ikke bare er det sunt for helsa, men du slipper å bruke store ressurser på underholdning, og belaster dermed miljøet og klimaet mindre. Neste gang du besøker noen kan du spørre om de har lyst til å henge for miljøets skyld. Neida. Joda.

9. Kutt plasten. I Norge bruker vi stort sett plastposene våre til usortert søppel som går til forbrenning, så plastposer er ikke det verste i verden, men det er utrolig mye annen plast vi ikke trenger. Velg vekk produkter med unødvendig mye emballasje, eller legg den igjen i butikken som et lite hint. Slutt med engangsplast, som plastbestikk. Fleece er resirkulert plast, og det er bra, men fleece avgir mikroplast hver gang du vasker den, og det er dårlig. Støtt heller bøndene og kjøp ullklær.

10. Vurder om du kan stemme på et parti som er mer miljøvennlig. Går du på automatikk, og stemmer av gammel vane? Klima og miljø er så viktig at du kanskje burde tenke over om du har vektet dine hjertesaker riktig med tanke på partivalg. Å flytte tyngdepunktet i politikken litt, kan gjøre enorme forskjeller for klima og miljø. Personlig vil jeg selvfølgelig foretrekke at du stemmer SV, men hvilket parti du velger er ikke viktigst. Poenget er at vi trenger endring, og det meste av den endringen må komme fra Stortinget.

Oppsummert: Vi skal aldeles ikke skamme oss, men vi bør kjenne etter om klimasamvittigheten vår egentlig ber oss om å gjøre litt mer. Jeg skal ikke snakke for andre enn meg selv, men jeg vet at jeg kunne bidratt mer. Det er litt ubehagelig å kjenne på, men det får meg til å skjerpe meg, steg for steg. Jeg vil nok ikke gi meg selv mer enn en treer i klimakamp, men jeg er blitt flinkere. Enn du? Er du fornøyd med klimainnsatsen?