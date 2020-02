Vesterålen futsal fortsetter jakten på medalje

Sortland

Lørdag er det Freidig som er motstander, i Sortlandshallen, et lag vesterålsguttene slo kneppent 2-1 for en måned tids siden. Vesterålen futsals Tobias Nygård Vibe forventer en tøff kamp mot et lag de fleste forventer at han og lagkameratene skal slå.