Disse har etablert nye firma, blitt styreleder, gått konkurs og fått jobb som daglig leder

Sortland

Vi har samlet oversikten for alle kommunene.

Andøy

I Andøy har et tradisjonsrikt byggefirma fått ny daglig leder.

I Bø har det ikke skjedd så veldig mye, men det er etablert et nytt byggfirma, som har som formål å selge byggevarer.

I Sortland har det skjedd mer. Ett firma har blant annet satt ned kapitalen for å løse ut aksjene bedriften eide i eget selskap, og du kan lese hvem som har fratrådt et styreverv. I tillegg er det etablert flere nye selskap. Deriblant et firma som driver med nailglam.

I Hadsel har det også skjedd mange endringer. En kjent familie har startet opp i en bransje de er godt kjent i fra før, og du kan lese om en kjent lege som akkurat har levert strålende regnskapstall for 2018.

I Øksnes har det også skjedde endel siden nyttår. Blant annet er det etablert flere bedrifter som har til formål å drive aksjehandel. Kjente folk fra Øksnes har etablert Creen Cod, og det er etablert flere bedrifter.

