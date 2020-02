Sortland

Det skriver yr.no i sitt siste værvarsel for Sortland, men på Andenes blir det et lite væromslag mandag kveld. Vindene vil snu fra øst-nordøst til sør-sørvest og temperaturen vil falle. Det betyr at regn kan bli til slutt eller snø. Temperaturendringen blir marginal, og kortvarig. Allerede tirsdag er det meldt at det skal bli 2-3 plussgrader med regnbyger på Andenes.

På Sortland blir det plussgrader både mandag og tirsdag, mener yr.