Fjordkraft mobil fikk pris for beste kundeservice

Sortland













Først ble Fjordkraft kåret til å ha Norges beste kundeservice i kategorien Telecom. Senere på kvelden ble det også klart at Fjordkraft stakk av med den gjeveste prisen av alle: Årets beste kundeservice, uavhengig av bransje.

– Det er viktig for meg at kunderådgiverne og lederteamet mitt får æren for dette. De er utrolig dyktige og står på som bare det. Det som er viktig å huske på er at det er de samme kunderådgiverne som sitter og svarer på henvendelser om både telefon og abonnement som strøm, solceller og alt det andre.

Fra vårt nye regionskontor på Sortland, får også de nordnorske Fjordkraftkundene tilgang til den gode kundeservicen. Her møter du ekte nordlendinger med glimt i øyet, klare til å hjelpe deg med strøm, så vel som mobil.

Etter oppkjøpet av Vesterålskraft Strøm har Sortlandskontoret ansatt 6 nye kundemedarbeidere til den nordnorske satsningen. Dette utgjør til sammen 8 kunderådgivere med base her i Vesterålen, og flere skal det bli!

– En av hovedårsakene til at Vesterålskraft Strøm valgte å bli en del Fjordkraft, er at vi har sammenfallende verdier og måter å drive virksomheten på. Dette gjelder ikke bare i forhold til det forretningsmessige, men også i forhold til arbeidsmiljø og en sterk kultur for god kundeservice sier Regionsjef for Fjordkraft i Nord-Norge, Stig Abelsen.

– Vi er glade for å ha blitt en del av Fjordkraft, med alle de fordelene dette medfører for våre kunder! Våre nye medarbeidere på Sortland leverer gode tall allerede, og kan stolte ta del i feiringen av kundeservice-prisen, sier leder for kundeservice i Nord-Norge, Rune Lydersen

Det er selskapet Kantar som hvert år gjennomfører kundeundersøkelsen. Selskapet spør 40 000 kunder og får 20 000 svar fra personer som har vært i kontakt med et selskap. Prisen deles ut av Kantar i samarbeid med Tekna og teknologileverandøren Loxysoft.

Fjordkraft var nominert i kategorien Telefoni sammen med Talkmore og Telia. De endte altså med å vinne ikke bare sin egen bransjekategori, men også selve hovedprisen for Årets beste kundeservice 2019.

– Fjordkraft Mobil er et selskap i mobilbransjen som kundene kontakter med glede. De får den samme hyggelige hjelpen uavhengig av hvem man kontakter. De blir sett på som åpne og ærlige, og hjelper deg alltid med å finne det abonnementet som passer deg. Særlig mye bedre tilbakemelding kan man som selskap ikke få, sier Finn Olav Sveinall, seniorrådgiver i Kantar.