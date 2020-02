Fjordkraft mobil fikk pris for beste kundeservice

Sortland





Først ble Fjordkraft kåret til å ha Norges beste kundeservice i kategorien Telecom. Senere på kvelden ble det også klart at Fjordkraft stakk av med den gjeveste prisen av alle: Årets beste kundeservice, uavhengig av bransje.

Siden Fjordkraft har regionskontor på Sortland, får også de nordnorske Fjordkraftkundene tilgang til kundeservicen.

Etter oppkjøpet av Vesterålskraft Strøm i fjor vår, har Sortlandskontoret ansatt seks nye kundemedarbeidere i forbindelse med den nordnorske satsingen.

– En av hovedårsakene til at Vesterålskraft Strøm valgte å bli en del Fjordkraft, er at vi har sammenfallende verdier og måter å drive virksomheten på. Dette gjelder ikke bare i forhold til det forretningsmessige, men også i forhold til arbeidsmiljø og en sterk kultur for god kundeservice sier Regionsjef for Fjordkraft i Nord-Norge, Stig Abelsen i pressemeldingen.

– Vi er glade for å ha blitt en del av Fjordkraft, med alle de fordelene dette medfører for våre kunder! Våre nye medarbeidere på Sortland leverer gode tall allerede, og kan stolte ta del i feiringen av kundeservice-prisen, sier leder for kundeservice i Nord-Norge, Rune Lydersen i pressemeldingen.

Det er selskapet Kantar som hvert år gjennomfører kundeundersøkelsen. Selskapet spør 40 000 kunder og får 20 000 svar fra personer som har vært i kontakt med et selskap. Prisen deles ut av Kantar i samarbeid med Tekna og teknologileverandøren Loxysoft.

Fjordkraft var nominert i kategorien Telefoni sammen med Talkmore og Telia. De endte altså med å vinne ikke bare sin egen bransjekategori, men også selve hovedprisen for Årets beste kundeservice 2019.