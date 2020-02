Sortland

Like før klokken 23:00 rykket Sortland brann og redning ut til en automatisk brannalarm ved Skibsgården kjøpesenter på Sortland. Her oppdaget de raskt at alarmen dreide seg om varmgang i et lysarmatur på senteret og påfølgende røykutvikling.

Brannvesenet ventilerte ut røyk ved hjelp av vifte, før de forlot stedet.