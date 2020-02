Sortland IL fortsetter som Eat Move Sleep-ambassadør 

Sortland

Det kommer frem av ei pressemelding fra Norges Fotballforbund.

– Vi er veldig glade for å ha med Sortland IL på laget i år også. Klubben har lagt ned en stor innsats for å gjøre Eat Move Sleep-verdiene til en naturlig del av hverdagen, og vi gleder oss til å følge Sortland IL videre i 2020, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Han overrakte klubben beviset på at de er valgt ut som ambassadører for nok en sesong.

Dette er Eat Move Sleep



- et kunnskap- og inspirasjonskonsept etablert av NFF, BAMA og EAT Foundation

I 2020 skal det gjennomføres: · 38 Eat Move Sleep fotballcuper over hele landet · Ca. 55 000 jenter og gutter skal i aksjon · 6 500 lag · 25 tonn frukt og grønt · 27 000 smoothies · 35 000 fruktbegre



Ødegaard hyller engasjementet

– Jeg vil gratulere Sortland IL som ambassadør for Eat Move Sleep. De har en viktig rolle i å fremme gode verdier og holdninger, så all honnør til klubben og alle de frivillige for arbeidet de legger ned og opplevelsen de skaper for barn og ungdom, sier landslagsspiller og Eat Move Sleep-ambassadør Martin Ødegaard.





Ifølge helsemyndighetene bør folk bevege seg mer, spise mer frukt og grønt, og sove mer. Spesielt ungdom sover mye mindre enn anbefalt, 10.-klassinger sover i snitt én time mindre per døgn enn for ti år siden.

– Det siste året har vi gjort flere positive endringer for å påvirke barn og ungdom til en sunnere livsstil. Det er flott å se at klubbens medlemmer støtter opp om de gode verdiene i Eat Move Sleep. I 2020 skal vi fortsette å motivere alle til å gå eller sykle til og fra trening og kamper, vi skal sørge for at det blir enda flere sunne alternativer i kioskene, og vi skal jobbe videre med å få de unge til å praktisere «ingen likes etter leggetid», sier Tom-Erik Fuglevik, Eat Move Sleep-ansvarlig i Sortland IL.

Han forteller at fjorårets Eat Move Sleep Cup var en suksess, og at klubben gleder seg stort til å arrangere årets Eat Move Sleep Cup 24.-25. oktober.