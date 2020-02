Tok tre poeng med et smil

Sortland

– Det var en ivrig, men nervøs gjeng jeg møtte på Holmstad. Dette er jo siste gang Klassequizen finner sted på Holmstad skole, ettersom den skal legges ned, sier Therese Bergersen i NRK Nordland til VOL.

De tre utvalgte elevene hun møtte var Ragnhild Reinholtsen, Kristian Sandberg Johansen og Victoria Sørensen. Ungdommene fikk spørsmål i de fire kategoriene dikt, tall, forskjell og tre.

– Det gikk jo ikke helt veien for de tre, som svarte riktig på tre av tolv spørsmål. Men de har tross alt kun 30 sekunder per kategori, og det er tre spørsmål i hver kategori som jo betyr at de faktisk har 10 sekunder å finne ut av hvert spørsmål på. Så da de fikk beskjed om at noen av svarene var feil, var de raske med å komme på hva det egentlig var, sier Bergersen og konkluderer med at kunnskapen satt der, bare litt langt bak i hodet.

– Kjempehyggelig gjeng, med godt humør hele veien. De tre poengene tok de med et smil, sier hun.

Blant skolene i Nordland som så langt har deltatt er det Lødingen skole, Oppeid skole og Stokmarknes skole som topper listene med elleve poeng.

Den kommende uken står Bø ungdomsskole, Risøyhamn skole og Myre skole for tur.