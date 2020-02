Nordtrafikk og Samskip inngår avtale: Får faste anløp med containerskip ved Sortland havn

Sortland

Det melder Nordtrafikk i ei pressemelding.

– Båtene har stor lastekapasitet, både med ro til ro, container og pallerom, og anløpet vil være meget gunstig med tanke på gods i regionen Vesterålen, Lofoten og Hålogaland.

Skipene går i fast rute mellom Rotterdam og Hammerfest.

– En slik avtale hadde ikke vært mulig om det ikke var for Sortland Havn med Havnesjef Rune Werner Monrad og driftssjef Einar Glad Hansen i spissen. Nordtrafikk AS har jobbet tett med havna for å skape ny og mer aktivitet langs sjøveien. Nå er dette blitt en realitet og første anløper allerede gjennomført med stor suksess, heter det videre.

Samskip opererer i hele verden, dog med fokus på Europa, og har kontorer i 24 land. I Europa baserer selskapet seg hovedsakelig på multimodal containertransport dør til dør, med stor lastekapasitet både på temperaturregulert(kjøl/frys) og tørrlast.