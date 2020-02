Trafikkuhell i Sigerfjord

Sortland

Ifølge vakthavende ved operasjonssentralen ble hendelsen forårsaket av at bilen og bussen kolliderte i forbindelse med at de støtte sammen da de kom i to forskjellige retninger. Ingen personer kom til skade i forbindelse med uhellet, men en person ble fraktet til legevakta for sjekk. Politiet har beslaglagt førerkortet til vedkommende som kjørte personbilen, på grunn av mistanke for brudd på vegtrafikkloven. Politiet har ellers etterforsket på stedet og opprettet sak.