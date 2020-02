Stiller spørsmål ved Sortland kommunes håndtering av arbeidskonflikten

Sortland

– Saken har åpenbart vært en stor belastning for de involverte ut over de økonomiske forholdene. Saken skaper inntrykk av at kommunen har brukt dyrebare penger i en presset økonomisk situasjon for å kjøpe seg ut av en arbeidskonflikt der kommunen må ha brutt grunnleggende forhold for konflikthåndtering og ikke lagt til rette for godt arbeidsmiljø, sier Ellingsen i sitt skriftlige spørsmål som også VOL har fått tilsendt.

Kunne ikke redegjøre for økonomiske kostnader

I forrige formannskap, 30. januar i år, orienterte kommunalsjef for helse og omsorg, Sture Jacobsen, om siste utvikling i saken. Hovedverneombudet hadde samme uke stengt arbeidsplassen på grunn av et langvarig, konfliktfylt arbeidsmiljø. Den gang opplyste Jacobsen om at konflikten var løst og at de ansatte var tilbake på jobb. I orienteringen ble det også opplyst at kommunen fra mai 2019 hadde hatt advokat på saken, men at konflikten hadde oppstått før dette. Kommunalsjefen orienterte også om at det var inngått en fratredelsesavtale med en ansatt.

– Rødt utfordra kommunedirektøren gjennom det litt merkelige at en årelang konflikt kunne løses umiddelbart etter at hovedverneombudet hadde stengt arbeidsplassen. Kommunedirektøren kommenterte ikke dette direkte. Det ble derimot sagt at det var inngått en fratredelsesavtale for en ansatte og mer ville ikke kommunedirektøren si. I oppfølgingsspørsmål om kommunedirektøren kunne anslå noe om de økonomiske kostnadene av denne handteringa og innleie av egen advokat, kunne heller ikke kommunedirektøren si noe. Kommunedirektøren hadde ikke svaret på om dette rundt kostandene kunne blir kjent i ettertid, skriver Ellingsen.

Formannskapsmedlemmet fra Rødt peker også på at det gjennom media har fremkommet at avtalen skulle være offentlig og at dette var avklart allerede før formannskapsmøtet. Det har også kommet frem at Sortland kommune kan ha direkte utgifter i saken på over 1 million kroner, i tillegg til omfattende vikarutgifter.

Offentlig innhold

Ellingsen mener at sakens grunnlag åpenbart er en personalsak som kommunedirektøren skal håndtere. Han sier at konflikten selvsagt ikke er offentlig så lenge den eller de det gjelder ikke åpner saken for offentligheten.

– Det som likevel viser seg å være offentlig og avtalt mellom partene, er innholdet i fratredelsesavtalen. Denne ble inngått ifølge vol.no, dagen før møtet i formannskapet der orienteringa ble gitt med de nevnte etterfølgende spørsmål fra Rødt, skriver Ellingsen.

På bakgrunn av dette har Rødt bedtom oppfølgende orientering i formannskapsmøtet 27. februar.

Partiet stiller følgende spørsmål: