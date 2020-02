Åpner dørene til Feelgood på Sortland

Sortland

Jubileumsfesten lørdag er både for medlemmene og for alle andre som har lyst til å ta turen innom for å se og finne ut hva Feelgood er for noe.

– Jeg ønsker å feire for å vise den takknemligheten jeg har til alle som slutter opp om senteret, jeg får så mange gode tilbakemeldinger, sier hun.

Sørlie Hamremoen synes det er en sann glede å komme på jobb hver dag og se alle de glade medlemmene.

– Ja, det er rene vitamininnsprøytingen å se hvor folk koser seg på trening og høre at de føler seg bedre i kroppen, sier hun.

Sørlie Hamremoen, som selv fylte 60 år i september, kom borti et Feelgood-senter under et besøk i Vikersund. Etter å ha testet ut treningsmaskinene selv, ble en gnist umiddelbart tent.

Dette var trening for alle ! Hun ville starte et senter på Sortland, gikk til banken og lånte to millioner kroner. Det gikk bare noen måneder fra hun bestemte seg til senteret åpnet dørene i fjerde etasje i Futuragården.

– Jeg brenner for å hjelpe mennesker og dette er mitt bidrag til å bedre folkehelsa, siden dette er en treningsform som passer for alle mennesker, sier hun.

Det har vært et hektisk, artig og lærerikt år. Nye medlemmer strømmer til hver eneste uke. Nå er det godt over 200 Feelgoodere i alle aldre som benytter senteret jevnlig.

– Det å få høre at de har det samme gode inntrykket og opplevelsene av stolene som jeg hadde, synes jeg er bare fantastisk, sier hun.

Feelgood har 12 ulike maskiner, som sørger for å trene hele kroppen. De kan sammenlignes med en el-sykkel. Og her opplever folk mestringsfølelse fra første stol.

Folk setter pris på at de kan komme som de er, man trenger ikke å iføre seg treningstøy, sier hun.

At folk melder om at bedringen kommer så raskt, har overrasker henne.

Hun startet Feelgood med den hellige overbevisning om at dette var bra for folkehelsa og er veldig glad for at hun gjorde det.

– En som nylig kom hit, hadde fått beskjed av legen sin ved UNN i Tromsø om å gå å trene her, det varmer å høre sånt, sier hun.

– Jeg synes det er bare et pluss at vi har flere senter, vi supplerer hverandre og fremmer folkehelsa sammen, sier hun.