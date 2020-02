Adrian og Emil brynte seg på de beste i landet

Sortland

Det var en stor opplevelse for Sortland-løperne å få delta i et så stort renn som det Hovedlandsrennet er. Arrangementet har status som uoffisielt norgesmesterskap for 15 og 16-åringer og det var nesten 1000 niende og tiendeklassinger som stilte til start i Ole Ellefsæters heimtrakter. Den tidligere OL-vinneren som var en av dem som møtte opp for å heie på de lokale guttene.