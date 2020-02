Sortlandsbrødre nominert til Drømmestipendet

Sortland

Det melder Sortland kulturskole i ei pressemelding.

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Drømmestipendet består av 100 stipend på 15.000 kroner, til sammen 1,5 millioner kroner.

I løpet av mai og juni offentliggjøres hvilke 100 unge kulturutøvere som tildeles stipend.

Sverre og Sigurd Hjelle er nominert i kategorien «Annet».

De to brødrene skriver følgende om seg selv og drømmen sin:

– Vi er to brødre som deler vårt skråblikk på verden gjennom podkasten «Ka Han Mell?» Alt startet som en kommentar fra en kjenning som overhørte våre diskusjoner/krangling. «Dette burde bli en podkast», sa han. Vi tok utfordringen på strak arm. «Det kan jo ikke være så vanskelig…» tenkte vi. Så feil kan man ta. Kombinasjonen av våre to ulike personligheter og vårt direkte språk er det vi tror gjør at podkasten har slått an. Et indre håp om at vi kan gjøre det norske folk mer observante på talefeil, oppførsel og samfunnsspørsmål er en del av vår filosofi.

Hva er så drømmen til de to?

– Vår store drøm er å slå gjennom på landsbasis, vi ønsker og vise at selv to bygdeoriginaler fra distriktet kan slå igjennom. Vi drømmer også om å dra til NRK Marienlyst og følge eller være med på en profesjonell radio/podcast-produksjon. Vi er spesielt fan av Anne Lindmo og har et surrealistisk ønske om og en dag få være gjest på Lindmo`s show