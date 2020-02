Denne bilen ble stjålet i natt. Politiet vil ha tips

Sortland





Natt til lørdag ble en Toyota stjålet i industriområdet i Vestmarka i Sortland, på parkeringsplassen ved Nordic Last og Buss. Nå ønsker politiet tips for å finne bilen, og tyven.

– Det er en rød Toyota, av typen Avensis. Den er stjålet i løpet av natta. Vi oppfordrer folk til å tipse politiet dersom de vet eller har sett noe, sier operasjonsleder Tommy Beck til Vol.

Bilens eier er Jimmy Midtgård. Til Vol sier han at bilen mest trolig ble tatt ganske tidlig i natt.

– I alle fall etter snøen å dømme. Det har snødd litt i natt, men man kan fortsatt se bilspor, sier han.

Ifølge bileieren er ikke den stjålne Toyotaen en veldig dyr bil, men den er viktig.

– Verdien er størst i bruk. Det er forbasket å bli fri for bil. Jeg trodde ikke det var mulig. Vi har riktignok hatt tyverier på området her tidligere, der det har blitt stjålet diesel fra lastebiler. Men det er første gang at det har blitt stjålet en bil her, sier Midtgård.

Dersom du har tips i forbindelse med tyveriet, kan du kontakte politiet på 02800.