Elg med trafikkvett?

Sortland

Marianne Strand, som observerte to elger da hun fylte diesel ved bensinstasjonen i Sigerfjord søndag. De to dyrene sto lenge og spiste busker før den ene krysset veien. Ti minutter etter fulgte den andre andre etter, og som hun fikk fanget på film. Elgene kom seg helskinnet over, men når det gjelder den som ble filmet, var ikke marginene alt for store. Det kunne fort gått galt.

– Det er 80-sone der, men bilen som kom kjørende, satte ned farten. Selv om det gikk greit, kan det være greit å gjøre folk oppmerksomme. Jeg har hørt fra flere som har sett mye elg i område i det siste. Det er høye snøkanter nå, så elgene kommer plutselig byksende ut i veien, sier Strand til Vol.

Videoen av den ene elgen som krysset veien, kan du se i videovinduet over.