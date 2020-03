– Viktig med en dag der kvinnene æres

Sortland

Gunnar Dehli var en av mange som hadde tatt veien til aulaen på Sortland videregående skole. Han har tilbragt ei fin uke på ferie nordafor, og med kjentfolk i koret gledet han seg til konserten.

– Hva slags forhold har du til kvinnedagen?

– Jeg synes det er flott at det er en egen kvinnedag. Der kvinner kan æres, og der det samtidig kan løftes fram og fremmes noen viktige fokusområder i vårt samfunn, sier han.

– Plassen kvinner fortjener

– Selv om vi er kommet langt i Norge, er vi ikke i mål når det gjelder likestilling og gi kvinner den plass de fortjener i samfunnet, sier Dehli.

Kammerpikene startet med Cyndi Lauper sin hit, men slår fast at "GIRLS JUST WANNA HAVE FUNdamental human rights!"

Pop-hiten var en av de første musikkvideoene som viste kvinner av ulik etnisitet som danset og hadde det bra. Solidaritet og kvinners rettigheter og kamp for likeverd også i andre land var et av flere tema som ble tatt opp av Eirin Strøm, som holdt appell for dagen.

Vold i nære relasjoner

Strøm satte blant annet søkelyset på det som er et stort samfunnsproblem, vold i nære relasjoner.

– Hver fjerde kvinne rapporterer at de har vært utsatt for ulike grader av vold. Like stor andel, 25 prosent av drap i Norge er partnerdrap. Ofte med foregående vold, og ofte har kvinna meldt i fra på forhånd. Det er noen voldsomme tall, og de utgjør et stort folkehelseproblem, sier Strøm.

Hun viser til at kvinner som er rammet får et dårligere selvbilde, utvikler angst og depresjon og andre stressreaksjoner.

– Jeg har hørt uttalelser at det er på grunn av kultur hvis overgriperen er av utenlandsk opprinnelse. Og hvis det er etnisk norske så omtales det som en familietragedie. Altså ei privatsak. Men det er ikke ei privatsak, det er et samfunnsproblem og det er et likestillings-problem, sier Strøm.

Samtidig går det fremover, og Vesterålen imponerer, nå med fersk interkommunal plan mot vold i nære relasjoner.

Banebrytende arbeid

– Sortland kommune i særdeleshet fortjener heder for den jobben de har gjort de senere årene i prosjektet «Æ e mæ». Det er et banebrytende arbeid for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Det fikk de en nasjonal pris for nå i februar, Dixie-prisen, sier hun.

Jeg tenker dette er første anledning der vi kan klappe for Sortland og det arbeidet de har gjort, sier Strøm, som fikk publikum med på en stor applaus.

Fra Øksnes stilte også Øksnes trommedamer, og bidro til en helaften for publikum i aulaen.