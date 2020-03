Disse arrangementene i Kulturfabrikken blir avlyst de neste to ukene

Sortland

– Vi har gjennomført en risikovurdering og konkludert med at vi avlyser flere arrangementer de neste to ukene, og har vurdert i hvilken grad de kan gjennomføres, sier direktør ved kulturfabrikken, Tone Toften.

Følgende arrangementer utgår de kommende to ukene:

- Fredag 13.03: Åpent hus

- Fredag 13.03: Lønningsquiz

- lørdag 14.03: Kakelørdag i Kulturkaféen

- Fredag 20.03: Hilsen Terje Nilsen i kammerutgave på Kafé Lamarktunet

- Fredag 20.03: Dagskift: Te-dans med Tor, Arild og Tosse

- Fredag 20.03: Åpent hus

- Lørdag 21.03: Internasjonal kafé

Avgjørelsen om kansellere, eller utsatte arrangementene, bunner i kriteriene som smittevernlegen i Lofoten og Vesterålen presenterte mandag. Blant disse er at arrangementer med over 100 personer anbefales å avlyse.

– Vurderingene er gjort opp mot Folkehelseinstituttets matrise for risikovurdering, som blant sier at enkelte grupper er mer utsatt enn andre, og særlig eldre. Ellers har vi også tatt hensyn til kriterier som gjelder samvær i folkemengder over tid. Derfor avlyser vi Åpent hus fredag, der mange samles i løpet av en dag, og Lønningsquizen senere på kvelden, sier Toften.

Direktøren oppfordrer ellers folk om å følge med Kulturfabrikkens hjemmeside for oppdateringer når det gjelder avlysninger og utsettelse av arrangementer. Hun viser også til Folkehelseinstituttets anbefalinger om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon, ikke må delta på arrangement.

– Dette er spesielt viktig for personer som har vært i utbruddsområder de siste 14 dagene, eller har vært i nærkontakt med noen som har vært i utbruddsområder, sier hun.

Ellers opplyser Toften om at Kulturfabrikken har et søkt søkelys på styrket håndhygiene og renhold av fellesarealet, som et forebyggende tiltak.

På spørsmål om kanselleringene får økonomiske betydninger for driften, svarer Toften:

– Noen arrangementer setter vi opp senere, men det er ikke tvil om at dette vil ha økonomiske konsekvenser for oss. Vi må også belage oss på å avlyse kurs og konferanser etter hvert, men det viktigste er å ivareta folk og sikkerhet. Det er selvsagt synd at blir sånn, og dette vil påvirke bunnlinjen for 2019, slår Tone Toften fast.