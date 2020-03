Fornyer seg i Skibsgården: – Nå kjennes det ut som at vi er i 2020

Sortland

– Hele senteret er egentlig fornyet, da vi både har skiftet gulv, lys og malt. Skibsgården åpnet i 1998 og det er klart at mye har skjedd siden den gang, sier en oppglødd senterleder.

I tillegg til generelle oppgraderinger i senteret har Nille utvidet butikklokalene, Skibsbakeren pusset opp og Bagorama flyttet og pusset opp. Heireng sier at dette betyr mye for senteret og at for eksempel Nille lenge har ønsket å utvide lokalene.

– Det har vi så langt ikke kunne gjennomført da vi har hatt fult belegg i senteret. Når Notabene gikk konkurs åpnet det seg derimot en mulighet for at Bagorama kunne flytte. Da ble deres lokaler ledige slik Nille kunne utvide, sier han.

Iselin Løkken, daglig leder på Nille, sier at det er veldig deilig å endelig få komme inn i større lokaler.

– Det har vært veldig mye jobb, men det er veldig godt nå når vi endelig har alt klart, sier hun.

– Må legge til rette for mangfold

Ved Skibsbakeren er det blant annet satt opp glassvegger. I tillegg til at dette er gjort fordi at andre butikker rundt har lengre åpningstider enn for eksempel bakeriet, sier Linda Sophie Bang, daglig leder, at dette også er for å gi lokalene et litt lunere preg.

– Den skjermer kundene mer fra stresset og lager en liten oase slik at de får mer fred og ro, sier hun.

I tillegg til endringer i interiøret og lokalene for øvrig, har kaféen også endret menyen litt.

– Det er veldig viktig å henge med i tiden og strekke oss slik at vi kan tilby det kundene vil ha. Det er mange med laktoseintoleranse, glutenallergi, er veganere, vegetarianere og lignende. Det er et mangfold i dag og det må vi legge til rette for slik at alle kan gå på kafé, sier hun og understreker at det ikke betyr at de ikke vil tilby varer med sukker og hvete.