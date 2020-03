Vol innfører hjemmekontor

Sortland

I lys av siste utvikling angående korona og beskjed fra kommuneoverlegene med å begrense reising mellom kommuner, innfører Vesterålen Online hjemmekontor for alle journalister og nyhetsledere fra fredag, 13. mars.

Årsaken er at Vol har flere medarbeidere som reiser mellom kommunene. Dette betyr at ingen i Vols redaksjonelle stab blir å treffe i lokalene i Strandgata fra denne datoen, men vi vil være gjengelig via digitale kanaler. Med få unntak, kommer også Vols journalister til å forholde seg til alle kilder via telefon og epost.

I første omgang vil avgjørelsen om å drifte avisen fra hjemmekontor gjelde ut uke 11, men det blir tatt kontinuerlig vurderinger om perioden skal forlenges.