– De neste ukene blir krevende og vi er alle nødt til å håndtere endringer og tilpasninger på kort varsel

Sortland

– På grunn av koronautbruddet har Sortland Kommune innført en rekke tiltak som påvirker alle innbyggere. De neste ukene vil bli krevende og vi er alle nødt til å håndtere endringer og tilpasninger på kort varsel. Vi jobber fortløpende med å sette i verk smittevernstiltak og vil informere om tiltak og endringer så snart vi får ny informasjon. For oppdatert informasjon fra Sortland Kommune anbefales å følge med på våre hjemmesider, Facebook og media, sier Nordlund og Gregersen i pressemeldingen.

Norge er omtrent lukket og låst i det som beskrives som de største tiltakene i hverdagen siden 2. verdenskrig.

Gregersen og Nordlund ber nå innbyggerne i sin kommune gjøre som de blir fortalt av helsemyndighetene:

– Det er viktig at alle tenker smittevern i hverdagen. Dette for å bryte smitteveier mellom folk. Unngå å opptre i samlinger med mange folk. Vi kan alle bidra for å beskytte utsatte grupper i samfunnet. For å lykkes best mulig har alle et ansvar for å delta i denne nasjonale smittedugnaden og følge Folkehelseinstituttets retningslinjer.