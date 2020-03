Kjøpesentrene tar Korona-grep og reduserer åpningstiden

Sortland

Fra og med fredag 13. mars innfører Skibsgården, Sortland Storsenter og Handelsparken Sortland reduserte åpningstider på hverdager, der butikkene stenger to timer tidligere enn før.

På lørdagene er det ingen endringer. Apotek og dagligvarebutikker vil fortsatt ha ordinære åpningstider alle dager.

To timer

– Reduserte åpningstider er på grunn av at vi iverksetter tiltak på bakgrunn av råd fra vi får fra myndighetene og Folkehelseinstituttet (FHI). Det er satt ned ei beredskapsgruppe som følger saken og utviklingen i den, sier senterleder på Sortland storsenter, Lisa Sollie.

Hun tilføyer at de reduserte åpningstidene, med to timer innsnevring betyr at det er åpent fram til klokken 17 på ettermiddagen.

– Noen butikker åpner ni og vil kunne fortsette med det, men kjernetiden i senteret vil bli 10-17 og dette gjelder fra og med i dag. Lørdagene blir som normalt hos oss, sier hun.

Kun take away

Når det gjelder tiltakene som er satt i verk i dag, er det uvisst for hvor lang tid fremover de vil gjelde.

– Vi holder det slik som dette til vi får nye føringer. Vi følger med på utviklinga, og det er litt vanskelig å si hvor lenge dette vil vare, sier Sollie.

– Merker dere at det er mindre folk på kjøpesenteret?

– Det er klart, når regjeringa stenger skoler og barnehager så holder folk seg hjemme. Som et tiltak fra myndighetene har frisørene stengt, og med to frisørsalonger i senteret betyr det mindre folk, sier hun.

Også serveringsstedene, Miscela og Steirotoppen har tatt korona-grep.

– De har bare take away og har stengt av sitteplassene, som følge av rådene som har kommet, med tanke på å forebygge smitte, sier hun.

Nøye med desinfeksjon

Ifølge Sollie er det gjort grep i hele senteret og i alle butikker.

– Innad i senteret har vi økt renholds-frekvensen med hyppig desinfisering av utsatte flater. Heisknapper, dørhåndtak på toaletter, gelender og rulletrapp blir rengjort flere ganger om dagen. Vi har også hengt ut informasjon i butikkene om viktigheten av god håndhygiene, sier Sollie.

Også større arrangementer ved senteret er avlyst inntil videre.

– Vi tar forhåndsregler og det handler bare om å ikke spre smitten, med tiltakene vi har gjort sørger vi for at man får en trygg og fin handel, sier senterlederen.

Hos Skibsgården var det færre kafègjester enn det som er normalt en vanlig formiddag. Til Bladet Vesterålen sier Bjørn Heireng at man har fjernet ord og stoler for å oppfylle kravet om avstand mellom kafégjestene.

Hos Burger King har man tilpasset seg ved å kun ha take away.

– Vi har ikke noen fasit på hvordan dette vil ramme oss ennå, sier Heireng.

Enige om reduksjonen

De tre kjøpesentrene på Sortland er enige om en reduksjon i åpningstider.

Hos Handelsparken på Sortland merket man en tendens til hamstring, og det har vært en økning i dagligvarehandelen. I senteret har frisørsalong og serveringsstedet Duus allerede stengt dørene, på bakgrunn av myndighetenes tiltak.

Jan Erik Johansen sier de reduserte åpningstidene er en naturlig konsekvens av alle tiltakene som er satt i verk.

– Vi er enige med de to andre sentrene om å redusere åpningstidene. Det er ei rolig tid uansett, men vi er blitt oppfordret til å redusere åpningstiden så da gjør vi det. Så får vi se om vi klarer å få kontroll på viruset, sier han.

– Vi har redusert åpningstiden med to timer så langt, så får vi ta en ny vurdering i neste uke, sier Johnsen.