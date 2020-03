Miscela Kaffebar åpnet i Storsenteret: – Vemodig å flytte, men godt med noe nytt

Sortland

– Det var vemodig å flytte fra de gamle lokalene der vi har holdt til i mange år, men samtidig er det godt med noe nytt, sier Kristin Hansen til VOL.

Hun forteller at de ønsket å gjøre noe nytt i de gamle lokalene, men da de fikk muligheten til å flytte inn i Storsenteret kunne de ikke la den muligheten gå fra seg.

– Jeg har egentlig ikke hatt tid til å ta innover meg at vi har åpnet, sier Camilla Paulsen.

Hansen og Paulsen eier og driver kaféen, og er klar på at de nå har blitt mye mer tilgjengelig for folk.

– Vi er blitt mer synlig og da blir det mye enklere for kundene å ta med seg mat eller kaffe på veien, sier Paulsen.

Interiørmessig er det helt klart at Miscela har tatt med seg mye av den nordiske interiørstilen, med enkelt og lunt preg, fra de gamle lokale til de nye. Helt ferdige er de derimot ikke enda.

– Hva er det som gjenstår?

– Nei, det får dere vente og se, sier Paulsen med et lurt smil.

Ugunstig åpningstidspunkt

Driverne er klare på at timingen for nyåpningen ikke er helt gunstig og har den siste uken merket at det er stillere på Sortland enn vanlig.

– Vi må bare ta det som det kommer. Vi visste ikke om vi fikk holde åpent i dag og vet ikke hva som skjer de neste dagene, sier Paulsen.

Det siste døgnet har myndighetene kommet med mye strengere restriksjoner, og dette påvirker også serveringsbransjen.

– Vi tar forehåndsregler og forholder oss til informasjonen og retningslinjene som myndighetene og senterledelsen kommer med. I dag er det kun take away folk får hos oss, sier Hansen.