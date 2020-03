Første tilfelle av korona påvist i Sortland

Sortland

Dette melder Sortland kommune i ei pressemelding.

– En pasient har 18. mars testet positiv test på covid-19. Pasienten ble diagnostisert under karantene grunnet reise fra områder med utbredt smitte. Fanget opp grunnet lokale karantenekrav om reise fra fylker sør i Norge. Pasienten er i grei form og sitter nå i isolasjon etter gjeldende råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet. Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene, sier Mette Røkenes, Kommuneoverlege Sortland Kommune.

Sortland blir med dette den andre kommunen som får påvist korona. Hadsel har per nå tre smittede.

I dag ble det også kjent at Lofoten har sitt første tilfelle av smitte av Covid-19.

Røkenes opplyser overfor Vol at Sortland følger Folkehelseinstituttets kriterie for testing, og tester daglig for Covid-19.

– Dere sier den smittede har blitt smittet i et område med utbredt smitt. Kan du si noe om hvor? Utenlands, innenlands?

– Et område med smitte innenlands, så vi antar at smitten kommer derfra. Sør for Dovre, sier Røkenes.