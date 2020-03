Ber innstendig om at ungdommen ikke samles i helgene

Sortland

– Det går nå mot helg og vi vet at ungdom har samlet seg tidligere. Vi skjønner selvfølgelig at de vil det, men vi ber om at de er sitt samfunnsansvar bevist og ikke gjør det nå i disse koronatider. Da kan man unngå at flere blir smittet, sier Røkenes til VOL.

Kommuneoverlegen er klar på at de ikke kan pålegge ungdom å ikke møtes, men sier at dette er en sterk oppfordring til å holde seg hjemme.

Forrige uke vedtok Helsedirektoratet møteforbud og stenging av virksomheter, som for eksempel kulturarrangementer og idrettsarrangementer. Folkehelseinstituttet (FHI) ber på sine sider om at sammenkomster som ikke er nødvendige blir utsatt, samt at man bør begrense antall personer man er i nær kontakt med.

– Vi ber en innstendig bønn som at de ikke møtes, sier hun.

Dermed er tiden nå inne for å benytte seg av andre muligheter til å være sosiale, som for eksempel ved å møtes på Facetime, Skype og lignende.