Fire personer fra Sortland satt i karantene etter at de reiste med samme fly som koronasmittet

Sortland

Fredag skreiv Vol at to personer fra Andøy ble satt i koronakarantene fredag etter at de forrige torsdag ankom Evenes med samme fly som en koronasmittet harstadværing. Nå viser det seg at det var fire vesterålinger til som reiste med flyet.

– Det er fire personer fra Sortland, som alle er testet og satt i karantene. Nå har vi kontroll på alle fra Vesterålen som var med flyet, sier smittevernlege i Sortland, Mette Røkenes til Vol, og legger til at personene blir fulgt opp og har fått beskjed om å kontakte fastlege dersom de mener at de har symptom på koronasmitte.

På en pressekonferanse fredag oppfordret kommuneoverlege i Harstad, Jonas Holte, kommunedirektør Hugo Thode Hansen og ordfører Kari-Anne Opsal, alle som var på det aktuelle flyet om å være ekstra forsiktig, samt overholde karantenereglene.

– Alle som var ombord på flyet blir oppfordret til å være ekstra nøye på å følge karantenereglene, og de som utvikler symptomer blir oppfordret til å ta kontakt med fastlege eller å ringe koronatelefonen, var budskapet.