Seks vesterålinger får ekstra oppfølging etter at de reiste med samme fly som koronasmittet

Sortland

Fredag skreiv Vol at to personer fra Andøy fikk ekstra oppfølging etter at de forrige torsdag ankom Evenes med samme fly som en koronasmittet harstadværing. Lørdag ble det kjent at også fire personer fra Sortland ble fulgt opp. Samtlige personer som var med i flyet ble satt i karantene, men "bare" 14 av dem har fått individuell oppfølging fra sine kommuner i ettertid, inkludert de nevnte seks fra Vesterålen.

Disse er passasjerer som satt på samme rad, eller på rad foran eller bak vedkommende som viste seg å være smittet. Etter det Vol kjenner til, var det mange flere vesterålinger blant passasjerene enn disse seks.

– Alle som skal ha individuell oppfølging ut fra kriteriene har blitt kontaktet, sier smittevernlege i Sortland kommune, Mette Røkenes til Vol.

– Alle passasjerene fra flyet er i karantene, men kun de som oppfyller testkriteriene er testet, sier Røkenes og legger til at personene som følges opp har fått beskjed om å kontakte fastlege dersom de mener at de har symptom på koronasmitte.

På en pressekonferanse fredag oppfordret kommuneoverlege i Harstad, Jonas Holte, kommunedirektør Hugo Thode Hansen og ordfører Kari-Anne Opsal, alle som var på det aktuelle flyet om å være ekstra forsiktig, samt overholde karantenereglene.

– Alle som var ombord på flyet blir oppfordret til å være ekstra nøye på å følge karantenereglene, og de som utvikler symptomer blir oppfordret til å ta kontakt med fastlege eller å ringe koronatelefonen, var budskapet.