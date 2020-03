Avlyser årets utstilling på Jennestad. Planlegger å sette opp skulptur i stedet

Sortland

– Du verden som jeg har gledet meg til å dele dette med dere, og du verden så skuffet jeg er nu for at dette ikke blir slik som vi hadde tenkt, skrev eier av Galleri Jennestad, Kåre Bjørn Kongsnes på Facebok for en tid tilbake.

Blant de fremste

Planen var nemlig at Sverre Koren Bjertnæs skulle stille ut på Galleri Jennestad under årets Hovedutstilling. På grunn av koronasituasjonen er utstillingen avlyst.

– For oss er Koren Bjertnæs en fantastisk topping i forhold til våre kunstnere under tidligere utstillinger, skriver Kongsnes på Facebook.

Sverre Koren Bjertnæs blir regnet for å være en av de fremste figurative malere i Norge, og har utviklet et malerisk prosjekt som drar veksler på både klassisk figurasjon og konseptkunst. Hans første separatutstilling var i Bjarne Melgaards galleri Norsk Anarkistisk Fraksjon (NAF) i 2000. I 2008 ble han tildelt det første stipendet fra den nyopprettede Håkon Bleken-stiftelsen.

Kan bli utsatt til neste år

Til Vol sier Kongsnes at kontrakten for 2020 er terminert, men at det er en mulighet for at Koren Bjertnæs stiller ut på Jennestad neste år.

– Det blir under den forutsetning at koronaforholdene blir normale når vi kommer så langt, sier Kongsnes.

Avgjørelsen om å kansellere årets utstilling ble tatt for et par uker siden.

– Da var koronaen på det verste, og vi kom frem til at det er så mye løpende arbeid som må gjøres i forbindelse med utstillingen at det ikke kan gjennomføres med all usikkerheten som er nå, sier han.

Kompensasjon

Gallerinestoren legger ikke skjul på at han er svært lei seg over at det ikke blir utstilling i år. Samtidig letter han litt på sløret og opplyser at det likevel kommer til å skje noe i forbindelse med galleriet i løpet av sommeren.

– Jeg ønsker at vi skal sette opp en ny skulptur i hagen på Jennestad, til glede for publikum. Det blir en slags kompensasjon for at det ikke blir utstilling i år. Hvilken kunstner og hvilken type skulptur det blir, er derimot ikke avklart ennå, og noe jeg skal jobbe med fremover, sier Kongsnes, før han legger til:

– Men dersom det viser seg at koronasituasjonen endrer seg til det bedre etter påske, slik at alle tiltak blir terminert, kan det hende vi må revurdere situasjonen med tanke på utstilling i år, slår Kåre Bjørn Kongsnes fast.