Sortland

Politiinspektør Per Erik Hagen opplyser at det var mandag politiet tok beslag i et kjøretøy.

– Vi gjorde dette rett og slett på bakgrunn av gjentatt kjøring uten gyldig førerkort. Det nådde et punkt der konsekvensen ble at vi nå har beslaglagt kjøretøyet, sier Hagen.

Den unge mannen som fikk bilen sin beslaglagt, er hjemmehørende i Hadsel kommune.

– Det er ikke ofte vi gjør beslag på slik bakgrunn, men dette hadde gjentatt seg så ofte at bilen ble inndratt, utdyper Hagen.