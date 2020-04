Røkenes til formannskapet: – Ikke et stort korona-press på Sortlands-samfunnet nå, men vi må være forberedt

Sortland

Slik oppsummerte kommuneoverlege i Sortland Mette Røkenes.

Under en orientering i et digitalt formannskap torsdag fortalte hun:

– Vi har fortsatt to bekreftede smittetilfeller i Sortland i dag. Vi tar ikke like mange tester nå som i begynnelsen, med bakgrunn i det nye testregimet. Det er ikke like mye pågang av syke pasienter nå som tidligere. Men vi har ingen innlagte på sykehus og presset på sortlandssamfunnet nå er ikke så stort, forteller Røkenes som altså uttalte seg rent testmessig og helsemessig.

Hun fortalte videre at 95 prosent av testene som tas på landsbasis er negative.

– Det er erfaringene våre over hele landet. Mange av de som testes har symptomer som kommer som årsak av andre sykdommer som vanlig influensa eller forkjølelse.

Beredskapssituasjon

Røkenes skrøt videre av samarbeidet med Sortland kommune og at både helse og kommunen ellers har en god dialog med Nordlandssykehuset.

– NLSH er i en beredskapssituasjon. Vi må være forberedt for at vi vil få det store utbruddet hit også, med intern smitte. Vi har med de tiltakene vi har satt igang klart å utsette det, men det kommer, vi vet bare ikke når.

Utfordringer

Om og når det store utbruddet kommer vil komme utfordringer.

– Vi er et utsatt fylke og region med lange avstander. Det vil skape utfordringer. I Lofoten tok det 10 timer å frakte en Covid-s9-pasient til sykehus. Det kan vi oppleve her også. Så det er viktig at vi har gode planer i bunn for når den situasjonen oppstår, sa Røkenes.

Hun fortalte også at den såkalte «søringkarantena» etter hvert ikke vil ha noen hensikt. Den går ut førstkommende søndag, og det vil da tas stilling til om den utvides da.

– Når pandemien har nådd oss og vi opplever lignende tilstander som sørpå, vil ikke tiltaket ha noen hensikt lenger. Men når det skjer, vet vi ikke.