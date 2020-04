Sa ja til at Gregersen får myndighet i tvistesaker

Sortland

Bakgrunnen for dette er to søksmålsvarsel som kommunen har mottatt angående mangel på eiendommer som kommunen har solgt.

Saken gjelder delegering av myndighet til kommunedirektøren til å gå i forhandlinger og inngå utenrettslige forliksavtaler i to pågående tvistesaker der kommunen er prosessvarsler.

I sakspapirene står det blant annet å lese at Kommunedirektøren vurderer det som nødvendig og hensiktsmessig at formannskapet delegerer fullmakt til kommunedirektøren til å gå forhandlinger og inngå forliksavtale i begge de nevnte tvistesakene.

«Det presiseres for ordens skyld at et vedtak om delegering av fullmakt ikke skal oppfattes dit hen at kommunen nødvendigvis kommer til å inngå forlik i sakene, eller at det er sagt noe om innholdet i en eventuell forliksavtale», står det å lese.

Christoffer Ellingsen var positiv til at kommunedirektøren fikk fullmakt til å forhandle, men lurte på hvorfor ikke ordføreren kunne være med i forhandlingene.

– Jeg synes det er greit at ordføreren også er med, og at slike saker forbindes med politikk, sa han.

Einar Mårstad (H) ville på tampen av saksbehandlingen ha en forklaring på hvorfor Sortland kommune stadig havner i situasjoner som havner i retten.

– Det er greit å få en utredning slik at vi kan ta lærdom av det, sa han.

Ifølge Harjan var det vanskelig å gi en generell forklaring.

– Når man inngår avtaler med andre parter, tror man gjerne at man er enig, og så viser det seg at man ikke er helt enig likevel. Kommunen inngår mange slike avtaler på ulike områder, og da er det større sjanse for å komme i konflikter. Jeg har ikke oversikt over at vi har en stor antall slike tvistesaker. Det får eventuelt administrasjonen komme tilbake til dersom antallet er eksepsjonelt høyt, sa han.