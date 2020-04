Person i Sortland smittet med covid-19

Sortland





Dette står å lese i en pressemelding fra smittevernlege i Sortland, Mette Røkenes.

– En pasient har 07. april testet positiv test på covid-19. Pasienten ble diagnostisert ut fra symptomer og en svak tilknytning til reiseaktivitet, skriver hun i pressemeldingen .

Pasienten er i grei form og befinner seg i isolasjon etter gjeldende råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet.

– Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene, skriver Røkenes i pressemeldingen.

Åtte smittet i Vesterålen

Mandag ble det kjent at en person i Hadsel hadde blitt smittet, som er det femte tilfellet av påvist smitte i Hadsel kommune. Totalt er nå åtte personer påvist smittet av korona i Vesterålen, inkludert fem i Hadsel og tre i Sortland.

Selv om to personer har fått påvist covid 19 i løpet av ett døgn, understreker Røkenes at det ikke er snakk om noen smittetopp i Vesterålen ennå.

– Vi følger testkriteriene. Vi har ikke fått noen smittetopp ennå. Den venter vi fortsatt på. Når vi får den, vet vi ikke, sier Røkenes til Vol, før hun legger til:

– Vesterålen blir mer rammet, men vi vet ikke når tid det skjer, og i hvilken grad.

– Unngå store familiemiddager

Ifølge Røkenes har smitten blitt mer kontrollert, og viser til at regjeringen offentliggjorde tirsdag at de planlegger å åpne barnehager og skoler i slutten av måneden. Samtidig oppfordrer legen at hver enkelt gjør det de kan for å forebygge, og særlig nå i påsken.

– Det er viktig at man unngår nærkontakt med andre, unngår store folkemengder, og tar forholdsregler når det gjelder hosting. Man bør heller ikke arrangere store familiemiddager. Det kommer tid for det senere, slår Mette Røkenes fast.