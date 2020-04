Stormen herjer i Vesterålen

Sortland

Kystvakten rykket ut med flere MOB-båter for å berge en kontainer som blåste på sjøen. Kontaineren er i drift nordover langs sortlandssundet.

Da Vol tar kontakt med Kystvakta, opplyser vaktsjef Roger Andreassen at kontaineren lå på kaia i Sortland havn, og blåste deretter på havet.

Det er KV Jarl som har kommunikasjon med båten, og eventuelt lettbåter som bidrar, sier han.

– Det blåser ganske friskt der ute nå. Vi har løpende dialog med driftsjefen på Sortland havn. Dersom vi får tak i containeren, er det bare å sikre den slik at den ikke forsvinner igjen, legger Andreassen til.

(Se video)

Tett før klokken 15:00 hadde Kystvakten fått kontroll på kontaineren. Den fikk landkjenning like ved Reno-Vest-anlegget i Ramnflauget.





En lastebil har veltet ved Andøybrua. Velten har skjedd ved brurota på Hinnøy-siden. Veivesenet advarer mot å kjøre over bruene ved 14:30-tiden. Ett kjørefelt er åpent, med advarselen gjelder. Ikke kjør over bruene!

(se bilde)

- Meldt om mye vind og at det fyker mye vann over veien. Nødetatene på vei til stedet. Ikke meldt om personskade, men trafikken står, melder politiet. Andøybrua er stengt. Det samme er Hadselbrua. Den ble stengt klokken 14:16.

Det er meldt om flere strømbrudd. På Søndre Langøya er det flere bygder, deriblant Kallsnes, som er uten strøm. Fra Bø meldes det også om flere strømbrudd. Vesterålskraft advarer abonnentene om at strømmen kan "blinke" på grunn av den sterke vinden. VOL har fått bekreftet at i alle fall nordlige deler av Bø er uten strøm. Dette ble bekreftet ved 14:35-tiden. Strømmen kom tilbake etter kort tid, men linja mellom Vea og Fagerhaugen er ennå strøløs. Det samme gjelder tre kunder et annet sted, som mangler en fase, opplyser Vesterålskraft.

Kl 14:39 meldes det fra Andøya at strømmen har gått på Andenes også. Det opplyses at hovedforbindelsen mellom Sortland og Andøy er slått ut. Det arbeides med å legge inn reservelinja. Meldingen kom 14:48.

På Sortland har det vært "blink" i strømforbindelsen. Det samme meldes fra Myre. Begge stedene har ved 14:55 tiden strøm.

Stormen påvirker også rutegående trafikk. Ferga Melbu-Fiskebøl er stengt. Lødingen-Bognes stengte ved 09:35-tiden og er fortsatt stengt.

Fv 837 Sneisa - Dalholmen, på strekningen Rindbø - Kanstadstraumen i Lødingen har redusert fremkommelighet.

De første meldingene om vindens herjinger kom ved 12:40-tiden:

– Melding om en del ting som har blåst på havet i området Sykehusbukta. Havnevesenet er på saken, meldte politiet.

Vi oppdaterer fortløpende.