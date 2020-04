En annerledes 17. mai-feiring i Sortland

Sortland

Kulturminister Abid Raja varslet at årets markering av 17. mai med store festglade menneskemengder samlet på små områder er neppe tilrådelig mens smitten er løs i samfunnet. Regjeringens endelig råd om hvilke forholdsregler som skal tas og hvordan feiringen skal se ut, kommer først etter påske. Dette vil komiteen forholde seg til i samarbeid med lokale myndigheter.

17.mai-komiteen for feiringen av nasjonaldagen i Sortland sentrum vil jobbe for at vi skal få til så mye som mulig av den tradisjonelle 17.mai-feiringen. Vi ser at blant annet bruk av digitale løsninger for arrangement er noe 17.mai-komiteen vil kunne vurdere. Eksempelvis vil talene fra Lamarka - og Sortland Barneskole-elevene kunne holdes på en digital plattform. Har publikum noen ideer så gjerne ta kontakt.

Slik det ser ut idag vil deler av programmet trolig dessverre måtte avlyses, og dette gjelder spesielt der hvor mange mennesker samles, for eksempel kafé og leker i Blåbyhallen, barnetog m.m.

Komiteen vil fortsette planleggingen etter påske og tar da kontakt med kor og korps og andre for å samarbeide om gjennomføringen av 17. mai-programmet.

Det vil være særlig viktig i denne situasjon hvor det som skjer 17. mai kan bidra til å skape samhold på en dag som betyr så mye for landet og vi som bor og lever her.

På vegne av 17. mai-komiteen ønsker vi alle en riktig god påske!