Påske er høytid og hygge – men dessverre også høytid for tyveri og innbrudd

Sortland

Kommunen oppfordrer derfor alle å holde et ekstra øye med både eget og naboens verdier og løsøre. I tillegg henstiller vi også alle å følge med statlige og kommunale bygg som det ikke er aktivitet i gjennom påsken. Dersom dere ser uvanlig aktivitet, gjerne på tidspunkt det normalt ikke skal være det, er det fint om dere melder fra til politiet. Det er ikke snakk om å overvåke, men ha øyne og ører med seg i denne tiden.

Om du skal bort, kan det være lurt å informere naboen om dette, slik at noen kan følge med hos deg - godt “gammeldags” naboskap. Pass på å låse garasjer og uthus, og ta en runde rundt eget hus for å sjekke at vindu og dører er forsvarlig lukket. Har du eiendom i annen kommune, eller ikke bor i Sortland, kan du kanskje be noen i nærmiljøet sjekke eiendommen din.

Vi må ikke bli engstelig, men bare være litt mer årvåken enn vanlig, ta noen forholdsregler og passe litt ekstra på.

Dersom du oppdager innbrudd er henstillingen fra politiet at du straks melder fra til politiet på telefon 02800. Det anbefales også at området relatert til innbruddet står uberørt inntil politiet har sikret spor.

Da ønskes det til alle en god og rolig påske fra Sortland kommune.