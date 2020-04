To pasienter i Sortland bekreftet smittet med covid-19

Sortland

– To pasienter har 10. april testet positiv test på covid-19. Pasientene ble diagnostisert ut fra symptomer. Dette er ikke importert smitte og de er antatt smittet lokalt . Pasientene er i grei form og sitter nå i isolasjon etter gjeldende råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet, skriver Mette Røkenes, kommuneoverlege Sortland Kommune i en pressemelding.

Smittesporing

– Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene, heter det videre i pressemeldingen.

– Det er viktig i tiden fremover at alle som får symptomer på luftveisinfeksjon holder seg hjemme for å unngå å smitte andre, uansett hvilke virus som er årsak til symptomene. Hvis det er behov for legekontakt er legevakten på Stokmarknes åpen hele påsken. Husk å ringe da pasienter med denne type symptomer ikke skal møte opp på legevakten uten avtale.

– Jeg vil minne alle på at vi er inne i en tid hvor sosial distansering og gode håndvaskrutiner er viktig. Sosial distansering over tid kan være vanskelig for mange, så det er fint å ringe hverandre og holde kontakt på denne måten, skriver Røkenes i pressemeldingen.

10 i Vesterålen

Antall smittede i Vesterålen stiger dermed til 10 totalt – fem i Sortland og fem i Hadsel.