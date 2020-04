Stoppet bil stjålet på Sortland i Troms

Dette skjedde søndag kveld.

Stedet bilen ble stoppet var i Gausvika i Troms. Bilen ble stoppet av to patruljer fra Harstad og én patrulje fra utrykningspolitiet.

Ifølge politiet var det tre personer ombord i bilen. Fører av bilen, en mann i 30 årene fremstilles på legevakta for blodprøve. Han hadde ikke førerkort.

Sak er nå opprettet på forholdet og bilen beslaglagt.

#Gausvika: To patruljer fra Harstad og en patrulje fra @Utrykningspol har stanset en bil som ble meldt stjålet på Sortland. Tre personer i bilen, alle kjent for politiet fra. Fører av bilen, en mann i 30 årene fremstilles på legevakta for blodprøve. Han har ikke førerkort.