Legger ikke opp til videreføring av «søringkarantene i Sortland»

– Kommunestyrets vedtak om videreføring av «søringkarantene» utløp klokken 15:00 i dag. (Mandag 13. april red.anm). Tidligere vedtak har vært begrunnet med faglige anbefalinger fra kommuneoverlegene. Kommuneoverlegene i Vesterålen har nå konkludert med at de ikke lenger kan anbefale å videreføre «søringkarantene».

Slik åpner Nordlund eposten til politikerne i Sortland, som han altså sendte ut mandag kveld.

Videre skriver han:

– Jeg har i kveld vært i kontakt med de fleste gruppelederne i Kommunestyret. Min oppfatning er at det er bred politisk enighet om fortsatt å støtte seg til de faglige vurderinger som kommuneoverlegene gjør. På denne bakgrunn legger jeg ikke opp til politisk behandling som skulle medføre videreføring av «søringkarantene» for Sortland kommune.

Fase 2

Konklusjonen hans er basert på at det er konstatert lokal smitte i Sortland.

– Dette gjør at det defineres som vi er kommet til fase 2 i pandemien. Videre har man i de ukene som er gått fått tilført kommunen smittevernutstyr. Det er også blitt planlagt hvordan man best mulig kan håndtere denne situasjonen på sykehjem og blant andre utsatte grupper av befolkningen. Helsetjenesten er i langt større grad nå forberedt på hvordan eventuell økt smittefrekvens i lokalsamfunnet best kan håndteres, skriver Nordlund.