Slik skal Sortland kommune gjøre skoler og barnehager trygge når barna kommer tilbake

Fakta om åpningen av skoler og barnehehager

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også. Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april. De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Disse tiltakene er uendret

· Hyppig håndvask og desinfisering.

· Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.

· Unngå håndhilsing og klemming.

· De som bor sammen kan omgås som normalt.

· Husk god hoste- og nysehygiene.

· Skoler fra 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.

· Videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner vil fortsatt være stengt, med de unntakene som er meddelt 7. april.

· Avstandsbegrensning på to meter, unntatt for personer som lever sammen til daglig. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.

· Maksimalt fem personer kan være sammen, unntatt for personer som lever sammen til daglig.

· Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.

· Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.

· Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.

· Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.

· De fleste serveringssteder vil være stengt, med unntak av de som serverer mat og kan overholde regelen om minst to meters avstand mellom gjestene og de som serverer, og ivaretar andre grunnleggende krav til smittevern.

· En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer, politiets publikumstjeneste, biblioteker etc.

· Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen.

· Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.