Tove Mette Bjørkmo: – Selv om samfunnet delvis åpner igjen, gjelder smittevernrådene fortsatt

Sortland

Bjørkmo skriver at når søringkarantenen ikke ble videreført, betyr det at kommunen er over i fase to med etablert lokal smitte.

– Mange innbyggere oppfatter at oppheving av søringkarantenen, lavere smittetall, færre døde og færre på intensiv behandling sammen med delvis åpning av tjenester i samfunnet utgjør en lettelse i restriksjoner og at den verste faren er over. Men det er et faktum at når det har oppstått lokal smitte i vårt lokalsamfunn så er det en eskalering av smittesituasjonen, skriver hun.

På bakgrunn av dette mener Bjørkmo det er viktig å minne innbyggerne på at de sentrale myndighetene har innført strenge påbud som man har øvd på i en måned og at nedstengingen av samfunnet har store konsekvenser for den enkelte og næringslivet.

– Jeg er derfor svært glad for at det nå åpnes for igangsetting av aktivitet i enkelte deler av samfunnet igjen. Men, det er viktig å understreke at smittevernrådene gjelder fortsatt. For det som kan se ut som en letting av restriksjonene, er heller et bytte av tyngdepunkt, skriver den fungerende ordføreren.

– Valgene vi tar har stor betydning

Bjørkmo sier at ansvaret i enda større grad flyttes over på hver enkelt. Med økt aktivitet i samfunnet blir det enda viktigere at befolkningen gjør det innbyggerne har lært den siste måneden.

– Vi må vaske hender, holde oss hjemme når vi er syke, unngå unødvendige reiser, holde minst to meters avstand ute, og minimere antall mennesker vi har nær kontakt med. Arbeidet med smittesporing viser at noen fortsatt har opptil 30 nærkontakter. Har noen av disse igjen like stor sosial kontakt, kan smitte spre seg til mange på kort tid. Derfor er det viktig å begrense antall mennesker du har nær kontakt med, skriver hun.

Den fungerende ordføreren sier at selv om Sortland nå har fått lokal smitte, ser man nasjonalt at dette er effektive tiltak.

– Følger vi disse forholdsreglene, reduserer vi risiko for smitte. Valgene vi tar i hverdagen har stor betydning. Det er nå det gjelder å stå på. Det er nå vi skal stå på eksamen.