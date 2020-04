Koronakrisen: – Ansvaret flyttes nå over til hver av oss

Sortland

– Vi er over i en ny fase, der vi skal åpne samfunnet mer og mer.

– Dugnaden må fortsette

Det opplyste varaordføreren, som både ønsket å berolige sortlendingene og minne dem på det store ansvaret som påhviler oss som individer fremover.

– Vi har lokal smitte, samtidig som vi skal åpne skoler, barnehager og mange andre ting. Det kan oppfattes som at den verste faren er over. Men det er viktig for meg å understreke at dugnaden må fortsette. Smittevernreglene gjelder fortsatt, selv om vi nå endrer tyngdepunkt. Ansvare flyttes nå mer over til hver av oss, med hyppig håndvask og at vi ikke må samles i grupper på mer enn fem, holde avstand og så videre.

– Vi må fortsette å følge reglene

Allerede mandag åpner samtlige 14 barnehager i Sortland. Over 500 barn skal dermed møtes for første gang på halvannen måned.

– Jeg er svært glad for at vi kan åpne barnehagene på mandag. De ansatte har gjort en formidabel innsats for å få dette til.

Bjørkmo understreker at det ikke ligger noen dramatikk bak at hun som ordfører valgte å kalle inn til pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Vi har ingen nye tall, og det har ikke skjedd noe spesielt. Vi vil bare opplyse om at vi alle må fortsette å følge de reglene vi har blitt vant til, avslutter hun.

Mandag skal 520 barn tilbake i barnehagene. – Det er lagt opp til mye utetid for barna Det skal være trygt å sende barna i barnehagene på mandag. Nye rutiner og mye utetid skal sørge for det, ifølge kommunalsjef Erik Strand.

Ordføreren på sykehus

Varaordfører Bjørkmo fungerer som ordfører i Karl-Erling Nordlund sitt fravær. Nordlund er per tiden sykemeldt.

– Han er i første omgang sykemeldt i 4-6 uker, og befinner seg nå på Universitetssykehuset i Tromsø, bekrefter Bjørkmo.

FAKTA ¤ Det er registrert fem nye dødsfall knyttet til korona-viruset i Norge fredag. Dermed er 157 mennesker totalt døde som følge av viruset ¤ Reproduksjonstallet for Norge er 0,68 siste døgn. Dette tallet beskriver hvor mange mennesker en som er smittet med Covid-19, smitter videre ¤ Når tallet er under 1, antyder tallet at vi ikke har en økende smitte i befolkningen. Reproduksjonstallet, også omtalt som R eff , regnes ut i modelleringer som kjøres jevnlig (Kilde: NRK.no og Folkehelseinstituttet)