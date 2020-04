Røkenes: – Ikke tiden for å slippe opp selv om barnehagene åpner

Sortland

Det forteller kommuneoverlege i Sortland Mette Røkenes i ei pressemelding.

– I dag er dagen mange har gledet seg til, men også mange har gruet seg til - gjenåpning av barnehagene. Vi har kommet langt i kampen mot coronaviruset, og myndighetene legger nå til rette for en gradvis gjenåpning av samfunnet. Men kampen er ikke over, og det ligger i våre hender hvordan utviklingen blir videre, skriver hun.

Hun forteller videre at det er lagt ned mye og godt arbeid i barnehagene den siste tida.

– Som kommuneoverlege har jeg tillit til at dette skal gå bra. Fageksperter i Folkehelseinstituttet sitter med et godt kunnskapsgrunnlag fra mange land når de nå går ut med disse rådene. Barn synes å ha en begrenset rolle i smittespredningen i samfunnet, og viktigst for alle foreldre: Ellers friske barn får i all hovedsak ingen, eller kun milde symptomer.

Videre forteller hun at oppstart av barnehager og etter hvert skoler ikke må misforstås til at vi samtidig kan slippe opp på de generelle smittereduserende tiltakene i befolkningen.

– Det er din og min oppgave å holde koronaviruset under kontroll ved å holde avstand, være mindre sammen og være mestere i håndvask og hostehygiene, sier hun og fortsetter:

– Jeg har stor forståelse for at mange lengter etter å være sosiale nå, det er tross alt vår menneskelige natur. Vi må likevel holde den felles dugnaden enda ei stund, og derfor lete etter andre måter å finne fellesskap på. Gjennom media har vi sett mange kreative måter man kan være sammen, med alt fra kjør-forbi-bursdagsfeiringer, middagsselskaper med hjelp av nettbrett, drive-in-kino og lignende. Når vi får til sånt og deler det med andre, hjelper vi hverandre til å holde motet oppe. Og en gladnyhet er at det vil bli korpsmusikk å høre på 17. mai! Smitteverntiltakene vil gjelde her også, så vi vet enda ikke helt hvordan det vil bli. Men kjente og kjære marsjer vil vi heldigvis kunne høre på nasjonaldagen.