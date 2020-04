Ikke forlenget frist for å legge om dekk i nord

Sortland

–Mange tror at det er forlenget frist i Nord Norge frem til 15. mai, her i nord er det 1. mai som er fristen for å legge om fra piggdekk så utsettelsen fra Statens vegvesen er ikke gjeldene her, sier Jonas Lunde hos Vesterålen Dekksenter.

Lunde forteller at sesongen for omlegging gjerne varer til 17.mai og understreker at det er viktig å legge om nå når det blir bare veier for å spare dekk.

– Vi regner med å ha fullt trøkk med omlegging fra 25. april, sier Lunde.

Dekksenteret har tatt forhåndsregler i forhold til korona forteller han.

–Vi har gjort det slik at kunden kjører bilen inn selv og at vi kun håndterer dekkene, sier Lunde.

Statens vegvesen oppfordrer bilister til å skifte dekk så snart det lar seg gjøre.

– Vi oppfordrer folk så skifte ut piggdekkene så raskt som mulig. Men ser samtidig mange praktiske utfordringer i disse koronatidene. Som karantene og verksteder og dekkhotell som er stengt eller har redusert kapasitet, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen i en pressemelding..

Opprinnelig skal piggdekkene av innen første mandag etter 2. påskedag i Sør- og innen 1. mai i Nord-Norge. Sverige har nettopp gjort det samme unntaket.