Sortland skal kunne teste fem prosent av befolkningen hver uke fra mai

Sortland

– Den neste store utfordringen for helse- og omsorg blir at vi fra og med mai skal kunne teste fem prosent av befolkningen hver uke. Dette utgjør at inntil 110 personer skal kunne testes hver dag, sa kommunedirektør Randi Gregersen under en orientering i kommunestyret torsdag.

Ingen permitterte

Kommunedirektøren fortalte om tiltakene som kommunen hittil har gjort. Disse var i stor grad de samme som det har blitt orientert om tidligere. Gregersen sa at kommunen satte kriseledelse 12. mars og at kommuneledelsen, inkludert leder i Kulturfabrikken og Sortland Havn hadde daglige møter i en god periode etter dette. Kommuneledelsen har nå færre hyppige møter, men ifølge Gregersen er de klar til å utvide hyppigheten dersom det blir nødvendig.

– Kommunen har også tett dialog med andre kommuner og aktører, som for eksempel Vesterålskraft i denne tiden, sa hun.

Gregersen orienterte også om at de ikke hadde noen kommunalt ansatte som var permitterte og at de jobber aktivt for å unngå det.

Vurderer igjen om to uker

Denne uken ble alle kommunens 14 barnehager åpnet igjen, med en åpningstid på sju timer daglig. Barn med foreldre som er i samfunnskritiske funksjoner får utvidet tilbud, og oppvekst i kommunen følger situasjonen tett.

– Fra og med neste uke åpnes skolene for 1. til 4. klasse. Skolene vil være åpen fire timer daglig, og vi forsøker å tilpasse skoleskyssen til dette. Denne ordningen for skolene skal virke i to uker, før vi deretter vil gjøre nye vurderinger. Vi er godt i gang med å forberede åpningen, samtidig som vi skal ha fokus på digital hjemmeundervisning fra 5. til 10.-trinn, sa hun.

SFO har ordinære åpningstider, og det ble stilt spørsmål fra Marthe Hov Jacobsen (H) om de som ikke har behov for å bruke sin plass kan slippe å betale for den eller si opp plassen sin. Økonomisjef Johnny Kvalø sa at de som søker om fritak fra reglementet, vil få søknaden sin innvilget.

– Tilfredsstillende på kort sikt

Gregersen sa at det var vanskelig å vite om kommunen ville få tak i nok smittevernutstyr.

– Sortland kommune har vært med på en egen bestilling av dette sammen med Bodø, Hadsel og Helse Nord. Stort sett alt er levert og vi vurderer det slik at beholdningen vår er tilfredsstillende på kort sikt, sa hun.

Kommunedirektøren sa også at de har etablert en avdeling for koronasmittede som ikke kan være hjemme, men som heller ikke er syke nok til å være på sykehus. Kommunen har ryddet plass i en omsorgsboligrekke på Sortland, og har dermed plass til inntil åtte stykker, og tolv stykker hvis behovet blir ekstremt.

– Viktig å kun teste de med symptomer

Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland, fortalte at smittesituasjonen i Sortland nå er stabil, med fem bekreftede smittede der de fleste er bekreftet friske og kun har hatt milde symptomer.

– Samfunnet åpner gradvis opp igjen nå og vi vil få flere smittede, men spredt over en lengre periode. Vi vet ikke om det vil komme en smittetopp, sa hun, og presiserte at de nasjonale retningslinjene fortsatt skal følges.

Også Røkenes nevnte dette med massetesting.

– Det har kommet signaler på at vi må forberede oss på massetesting, men der har ikke kommet noen føringer for dette enda. Vi vil i ukene fremover jobbe med å forberede oss på dette, som vil kunne bidra til økt smitteoppsporing. Mye skjer og ingen dag er lik, men sammen skal vi i Vesterålen klare å komme oss gjennom dette, sa kommuneoverlegen.

Hun forklarte at de fortsatt kun vil teste personer med symptomer på koronavirus.

– Hvis ikke kan man få en falsk negativ. Det vil si at hvis folk blir testet under inkubasjonstiden og uten at de har symptomer, kan man få et negativt svar på testen selv om de egentlig er smittet. Derfor er det veldig viktig å kun teste de med symptomer, sa hun.