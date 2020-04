Sortland

Natt til lørdag ble de tatt i en laserkontroll i 60-sonen på Sandstrand. De ble målt til henholdsvis 89 og 91 km/t. Det er litt for fort til at «onkel» kunne nøye seg med å skrive ut et forenklet forelegg. Grensen går ved 86 kilometer i timen i 60-sonen. Kjører du fortere enn dette i en 60-sone, ryker «lappen».

De to bilistene fikk inndratt førerkortet på stedet.