Galleri Jennestad inviterer til «Det beste fra de beste»-utstilling: – Det blir minst like mange kunstverk som tidligere år

– Dette må vel sies å være dag som tar en positiv vending for Galleri Jennestad. De nye Korona-retningslinjene åpner opp for mindre arrangementer med inntil 50 tilstede og minimum 1 meters avstand. Den yngre garde i familien har derfor vært pådriver for en utstilling der i sommer fra 20. juni og til ca. 10 august, står det å lese på galleriets Facebook-side.

Fra Moen til Nerdrum

Utstillingen blir noe annerledes enn det folk er vant til, og blir i form av en «Det beste fra de beste» som inkluderer noen nye kunstverk fra de fleste av kunstnerne i Stall Jennestad, som vil si kunstverk helt fra den første utstillingen med Tor Arne Moen i 2003, til Odd Nerdrum i fjor. I tillegg blir det kunstverk fra de samme kunstnerne som har vært lagret i skuffer og skap. Det blir ikke åpningsseremoni med bildekunstnere og åpningsseremoni denne gangen

– Dette blir ikke noen mindre utstilling i omfang, og det blir minst like mange kunstverk som tidligere, understreker gallerieier Kåre-Bjørn Kongsnes overfor Vol.

Strenge tiltak

Når det gjelder gjennomføringen av kunstutstillingen, med de restriksjonene det fører med seg, tror Kongsnes at det skal gå greit.

– Det blir maks 50 personer inne i galleriet samtidig, men det er ikke noe problem. Det er kun på åpningsarrangementet det blir så mange. Tidligere har det sjelden vært mellom fem og 20 personer tilstede på utstillingene resten av sommeren, sier han.

Ellers minner Kongsnes om at det legger opp til strenge tiltak der alle som kommer inn i galleriet må registreres, og at det ellers blir løpende vask og rens i galleriet.

Usikkert om skulptur

Kongsnes har tidligere uttalt til Vol at det kunne være aktuelt å sette opp en ny skulptur i hagen på Jennestad i sommer, som en slags erstatning for at det da lå an til at det ikke ble utstilling.

– Vi ser etter alternativer som kan passe inn i helheten, men foreløpig er ingenting bestemt, slår Kåre- Bjørn Kongsnes fast.

