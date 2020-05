Slik blir årets 17. mai-feiring i Sortland

Sortland

Det forteller 17. mai-komiteen på Sortland til VOL. Tirsdag morgen arrangerte de pressekonferanse for å offentliggjøre det foreløpige programmet for årets nasjonaldag.

– Det er små marginer med tanke på smittevern. Så vi velger å safe ekstra i år, understreker de.

– 17. mai er barnas dag

Den pågående koronakrisen fortsetter å prege norsk samfunnsliv. Førstkommende fredag 8. mai er det 75-årsjubileum for frigjøringen fra nazistenes okkupasjon av Norge. Der er alle offentlige arrangementer avlyst og utsatt til neste år. Helga etter er det 17. mai, som tradisjonelt har vært feiret over hele landet med barnetog, leker og spill. Slik blir det ikke i år.

– 17. mai er barnas dag, og det er utfordrende for oss. Vi oppfordrer alle familier, lærere og andre om å være kreative når de skal finne ting de kan gjøre for å markere dagen, sier leder Sven Robert Vestå i 17.mai-komiteen. Sammen med seg har han Trine Vråberg Johnsen, Øystein Høgdem og Ole T. Albrigtsen.

Vil streame taler

Årets feiring vil altså for en stor del foregå i og rundt de tusen hjem. Offentlige poster som ordførerens og russens tale, synging av nasjonalsangen og korpsmusikk vil bli streamet på ulike digitale plattformer.

– Blant annet har Sortland kommune laget en nettadresse der de vil streame taler og sånt. Og klokka 13 oppfordrer vi alle til å gå ut på verandaer og i hager og synge nasjonalsangen. Det vil bli gjort over hele landet, og skal koordineres via NRK sine sendinger.

Ved flere institusjoner vil det bli korpsmusikk for beboerne, men komiteen oppfordrer pårørende til å holde seg hjemme for å unngå folkeansamlinger. Klokka 18 vil AmCar Vesterålen og Vesterålen motorhistoriske klubb kjøre kortesje fra Myre til Melbu, og passere gjennom Sortland sentrum èn, kanskje to ganger.

Tror på minneverdig dag

De stikker ikke under en stol at planleggingen av årets festivitas har vært utfordrende. Derfor er fortsatt mye uavklart.

– Det er for eksempel bare et par dager siden vi fikk avklart at vi kan vise film på kinoen. Og korpsene kunne jo ikke møtes for å øve før helt nylig. Så det gjenstår å se hvordan det faktisk blir på selve dagen.

Komiteen tror uansett på en fin 17. mai for liten og stor, til tross for begrensningene koronaviruset medfører.

– Vi tror at dette kan bli en minneverdig 17. mai, ikke minst fordi den var så spesiell. Det er viktig at vi gjør det beste ut av situasjonen, avslutter de.