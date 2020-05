– Jaaa, vi elsker dette landet, som det stiiger frem.... Fuuret VÆRBITT, over vannet....

Sortland

Søndag er det 17. mai, en nasjonaldag som vi allerede vet vil bli feiret på en helt annen måte enn før. Årsaken er koronakrisen.

Trosset været og sang

I formiddag trosset de 40 barna i Blåfjell barnehage værgudene og gikk i tog til Lamarktunet for å synge og rope hurra til de eldre som bor på senteret.

Med flagg og trompeter lagde barna leven på veien bort til Lamarktunet, før de stoppet opp og lagde leven og moro for beboerne. Været tillot ikke at alle beboerne eller de ansatte kom ut, men i vinduene så vi glade fjes. Kanskje var det noen som fikk øye på et barnebarn eller oldebarn?

– Helt typisk 17. maivær

Pedagogisk leder Solveig Birkeland i Blåfjell barnehage kan fortelle om en artig dag både for liten og for stor.

– Dette gikk kjempebra. Det er jo litt spesielt i år, på grunn av koronakrisen. Så vi fant ut at vi skulle gjøre noe ekstra. Det er en dag med mange fine tradisjoner, blant annet barnetog. Og vi ønsket å holde på den.

– Hva syntes du om været?

– Det var helt typisk 17. mai-vær!