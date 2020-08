Sortland

Det blir sol tidlig på morgenkvisten, men det er fare for at noen skyer ødelegger morgenstemningen for noen. Fra søndag ettermiddag skal det likevel bli helt skyfritt, og det kan bli opptil 21 varmegrader på Sortland.

Det meldes om svak vind fra øst-nordøst, nordøst og nord sist på dagen.